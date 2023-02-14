Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede, yaralı depremzedeleri ziyaret etti

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MARDİN (AA) - Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Mardin'de tedavisi süren depremzedeleri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6'lık depremlerde yaralanan bazı depremzedelerin Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.



Hastanede yaralıları ziyaret eden Tatlıdede, yaralı depremzedeler ve yakınlarıyla görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tatlıdede, depremzedelere belediye tarafından hazırlanan hijyen paketlerinden verdi.

Depremzedeler, ziyaretinden dolayı Tatlıdede'ye teşekkür etti.

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