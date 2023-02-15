Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, deprem bölgesini ziyaret etti

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MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay ve İskenderun ilçesi, Gaziantep ve Nurdağı ilçesini ziyaret etti.



Şahin, Midyat Belediyesi olarak yaşanan afetin ardından bölgeye tırlarla yardım, iş makineleri ve arama kurtarma personeli gönderdiklerini belirterek, ziyaret ettikleri il ve ilçelerde ekiplerle ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.



"Ülkemizin ve milletimizin yaralarını hep birlikte saracağız." diyen Şahin, bu süreçte gece gündüz demeden sahada bir can daha kurtarmak için mücadele eden tüm ekiplere teşekkür etti.







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