Derik'te depremzedelere bir binanın 12 dairesi tahsis edildi

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MARDİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'ten Mardin'in Derik ilçesine gelen 64 depremzede yapımı yeni tamamlanan bir binanın 12 dairesinde misafir ediliyor.

Derik ilçesinde Nurettin Yılmaz, yeni yaptırdığı bir binanın 12 dairesini Gaziantep’ten gelen depremzedelere tahsis etti.



Şahinbey ilçesinden gelen 64 kişi dairelere yerleştirildi, eşya ihtiyaçları ise vatandaşlar tarafından karşılandı.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, dairelere yerleştirilen depremzedeleri ziyaret ederek, her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını belirtti.



Çakır, 2 öğün yemek olmak üzere diğer tüm ihtiyaçların giderileceğini ifade etti.



Depremzedelerden Cebrail Paraydır, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinden geldiğini belirterek, büyük bir korku yaşadıklarını söyledi.



Mehmet Nuri Karadeniz, depremde yakınlarını kaybettiğini belirtti.



12 daireyi depremzedelere tahsis eden Nurettin Yılmaz da boş olan evlerde depremzedeleri ağırladıklarını anlatarak, "Bundan sonra gelecekler için de birkaç dairemiz daha boş. O dairelerimizi de depremzedelere tahsis edeceğiz. Bu görevimizdir, acılarını paylaşıyoruz. İnşallah daha büyük acılar yaşamayız." dedi.







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