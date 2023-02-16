Mardin Artuklu Üniversitesinden depremde yaralananlar için kan bağışı kampanyası

MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi, depremde yaralanan vatandaşlar için kan bağışı kampanyası başlattı.
Artuklu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Kızılay ile iş birliği içerisinde başlatılan kampanya kapsamında üniversite yöneticileri, akademisyenler, idari çalışanlar ve öğrenciler kan bağışında bulunmak için Mardin Kızılay kan bağışı noktasına geldi.
Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın katılımı ile başlayan kan bağışı kampanyası yoğun katılımdan dolayı bir hafta boyunca sürecek.
Özcoşar, ulusal kan stoklarında bir sıkıntı olmamasına rağmen yaşanan deprem afeti sonrası oluşabilecek kan ihtiyacına Kızılay'ın hazırlıklı olabilmesi için kan bağışı kampanyası düzenlemeye karar verdiklerini belirterek, depremin meydana getirdiği olumsuzlukların ve yaşanan sıkıntıların birlik ve dayanışma ile aşılabileceğini söyledi.