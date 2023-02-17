Mardin'den Kahramanmaraş'a soba ve odun yardımı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Mardin Şubesince başlatılan kampanya kapsamında depremzedeler için Kahramanmaraş'a 135 soba ve 15 ton odun gönderildi.

Vakfın Mardin Şube Başkanı Aziz Önen, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kent genelinde yardım toplama faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

Yardım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Önen, deprem bölgelerinde soba ve odun ihtiyacının sürdüğünü kaydetti.

Kahramanmaraş'a 15 ton odun ve 135 sobayı depremzedelere ulaştırılmak üzere gönderdiklerini ifade eden Önen, "Koordinasyon merkezinden depremzede vatandaşlara dağıtacağız. Rabb'im bir daha böyle bir yıkımı ve felaketi bizlere yaşatmasın. Allah hayırsever vatandaşlardan razı olsun." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.