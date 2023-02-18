Savur'da depremzedelere destek

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MARDİN (AA) - Savur ilçesinde depremzedeler için battaniye, uyku tulumu, atkı, bere ve eşofman takımı hazırlanıyor.



Savur Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kemal Pala, depremlerden sonra merkezi vatandaşların kullanımına açarak hizmet verdiklerini söyledi.



Usta öğreticiler ve kurum yöneticileri olarak ellerinden gelen bütün imkanları seferber ettiklerini kaydeden Pala, şöyle konuştu:



"Kurum yöneticilerimiz Hatay'ın İskenderun ilçesine giderek arama kurtarma ve yardım dağıtım faaliyetlerine katıldı. Kurumumuzda deprem bölgelerine gönderilmek üzere battaniye, uyku tulumu, atkı, bere ve eşofman takımı gibi malzemelerin dikimine başladı. Bunları deprem bölgelerine gönderdik. Bu malzemeleri göndermeye devam edeceğiz."







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