İtfaiye eri enkazdan çıkararak sahiplendiği kediyi kucağından düşürmüyor

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipte yer alan Ali Çakas, enkazdan çıkardıktan sonra sahiplendiği kediyi kucağından düşürmüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipte yer alan Ali Çakas, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmasında enkazdan çıkardığı ve Mardin'e getirdiği kediye özenle bakıyor.

​​​​​​​Çakas, AA muhabirine, asrın felaketi ile karşı karşıya kaldıklarını, depremin ilk saatinde bölgeye sevk edildiklerini söyledi.

Nurdağı ilçesinde canla başla çalışarak arama kurtarma çalışması yürüttüklerini belirten Çakas, 90 kişilik ekiple çalışma yaptıklarını belirtti.

"Akan Apartmanı'nda ekip olarak çok duygulu anlar yaşadık, 5 kişiyi kurtardık. Bu bize büyük bir mutluluk ve moral verdi. Bir canlı daha çıkarmak için var gücümüzle çalıştık. Ayrıca, 3 muhabbet kuşunu kafesi ile çıkardık. Enkaz altından 2 kediyi de kurtardık" diyen Çakas, sahiplendiği kediye "Enkaz" ismini verdiklerini söyledi.

Kedi ile arasında güzel bir bağ oluştuğunu aktaran Çakas, çalışmalar bittikten sonra "Enkaz"ı orada bırakmaya gönlünün elvermediğini, bu nedenle Mardin'e getirdiğini anlattı.

Çakas, kedinin akıllı, güzel ve uysal olduğunu anlatarak, şöyle dedi:



"Kedi benden ayrılmadı, ben de ondan ayrılmadım. Evimde ona bakıyorum. Onunla beraber yatıyoruz. Geldiği günden beri hiç kucağımdan düşmedi. Hızlı bir şekilde kaynaştık. İkimiz de zorlu bir süreç geçirdik. Birbirimize sarılarak bu travmayı atlatacağız. Geldiği günden beri üzüntülü. Her küçük seste bile etkileniyordu. Hayvanların da duyguları var. Bu anlamda elimden gelen her şeyi yapmaya çalıyorum. Annem, babam kardeşlerim de bana destek oldu. Kediyi, ailenin bir bireyi olarak gördüler."

Sahipsiz kalmanın bütün canlılarda olumsuz bir etki yarattığını ifade eden Çakas, bunu en aza indirmek için bütün aile fertleriyle çalıştıklarını belirtti.

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