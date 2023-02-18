Derik Kaymakamlığı ilçedeki 400 depremzede aileye sıcak yemek ulaştırıyor

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MARDİN (AA) - Derik Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı koordinesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye yerleşen depremzedelere her gün iki öğün yemek dağıtıyor.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, yaptığı açıklamada, deprem bölgesinden ilçeye gelen vatandaşların layıkıyla ağırlanması için gerekli bütün imkanların seferber ettiklerini söyledi.

İlçeye gelen depremzedelerin ilgili kurum ve vatandaşlar tarafından misafir edildiğini belirten Çakır, "İlçemize farklı şehirlerden gelen depremzede misafirlerimizi ağırlıyoruz. Her gün sabah ve akşam olmak üzere iki öğün yemeği ilçemizde ağırladığımız 400'e aşkın misafirlerimizin barındıkları adreslere üç çeşit sıcak yemek ve kahvaltıyı kurumlarımıza ait araçlarla ulaştırıyoruz." dedi.

Derik halkının ve kurumların bu süreçte gösterdikleri örnek dayanışma ve yardımlaşmasından dolayı herkese teşekkür eden Çakır, bu yardımlaşma ve dayanışmanın devam edeceğini aktardı.

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