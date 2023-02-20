Derik Belediyesinden depremzedelere sıcak yemek

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MARDİN (AA) - Derik'te Kaymakamlık ve belediye Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçede misafir edilen depremzedelere her gün iki öğün yemek ulaştırıyor.



Derik'te büyük bir dayanışmayla toplanan gıda, giysi ve ısınma yardımları deprem bölgesine ulaştırılırken ilçede misafir edilen depremzedeler için de imkanlar seferber edildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, depremden etkilenen illerden gelen vatandaşların en iyi şekilde ağırlanması için bütün imkanların seferber edildiğini belirtti.



Depremzedelerin hem halk hem de kurumlar tarafından misafir edildiğini ifade eden Çakır, "400'ü aşkın misafirimize barındıkları adreslerde üç çeşit sıcak yemek ve kahvaltıyı kurumlarımıza ait araçlarla ulaştırıyoruz. Derik halkına ve kurumlarımıza bu süreçte gösterdikleri örnek dayanışma ve yardımlaşmadan dolayı teşekkür ediyorum. Dayanışmamız ve yardımlaşmamız devam edecek. Allah, ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden korusun." dedi.



Çakır, depremzedelere ev ve barınma imkanı sunan hayırsever vatandaşlara teşekkür ederek, misafir depremzedeleri ikamet ettikleri adreslerde ziyaret ettiklerini belirtti.







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