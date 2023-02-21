Kızıltepe Belediyesi mobil kuaför aracı hizmete başladı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MARDİN (AA) - Kızıltepe Belediyesince, "Biz birlikte güzeliz" sloganıyla oluşturulan mobil kuaför, ilk olarak ilçedeki depremzede vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplu alanlarda kalan depremzedelerin kuaför ihtiyacını karşılayan mobil kuaför vatandaşların beğenisini kazandı.



Teknik ekipmanların bulunduğu araçta kullanılan her bir malzeme dezenfekte edilerek bir sonraki kullanıma hazır hale getiriliyor.

Bir kuaför salonunda bulunan tüm malzemelerin yer aldığı araçta saç kesimi, saç boyası, cilt, el, ayak ve tırnak bakımı yapılıyor. İlk etapta depremzede vatandaşlarla buluşan mobil kuaför ihtiyaç duyulan her yerde hizmet vermeye hazır.

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