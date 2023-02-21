Midyat'ta depremzedelere ilişkin toplantı yapıldı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde depremzedelere ilişkin toplantı düzenlendi.



Kaymakam Ahmet Solmaz, Milli İrade Okulunda düzenlenen toplantıda, depremlerin ardından ilçede vatandaşları misafir etmeye başladıklarını, depremzede aileler için kayıt bürosu oluşturduklarını söyledi.



Amaçlarının yardımları adaletli bir şekilde vatandaşlara ulaştırmak olduğunu kaydeden Solmaz, KYK yurdu ve Öğretmenevi'nde depremzedelerin kaldığını belirtti.



İlçeye toplam 5 bin 800 kişinin geldiğini bildiren Solmaz, "Gelenlerin bir kısmı yakınlarının yanında kalıyor. Biz şu an 500 kişiye hizmet etmeye çalışıyoruz. Her gün AFAD'a bilgi veriyoruz." dedi.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, Kaymakam Yazı İşleri Müdürü Mehmet İsa Kurnaz, kurum müdürleri ile mahalle ve muhtarları katıldı.



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