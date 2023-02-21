Mardin Artuklu Üniversitesi depremzede öğrencileri özel öğrenci olarak alacak

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrencileri, özel öğrenci statüsünde alacak.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, yaptığı açıklamada, üniversitenin bahar yarıyılı öğretim sürecinin 27 Şubat'ta başlayacağını söyledi.

Depremden etkilenen öğrencilerin bu süreç içerisinde farklı üniversitelerde özel öğrenci olarak öğrenimlerini sürdürebileceğini anımsatan Özcoşar, özel öğrenci olmak isteyen öğrencilerin depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmaları veya birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı olmaları gerektiğini bildirdi.

Özcoşar, uygulamalı derslerini yüz yüze olarak Mardin Artuklu Üniversitesinde almak isteyen deprem mağduru öğrencilerin başvurularını beklediklerini aktardı.

Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrenciler hazırlayacakları başvuru dilekçesi ile özel öğrenci olmak istediği üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığına başvurabilecek. Özel öğrenci olma şartlarını taşıyan ve başvurusu kabul edilen öğrenciler kendi üniversitelerinde okumuş sayılacak ve başarıları kendi üniversite sistemlerinde kayıt altına alınacak. Özel öğrencilik için ayrıca bir ücret ödenmeyecek.

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