Mardin Büyükşehir Belediyesinden depremzede çiftçilere canlı hayvan desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden depremzede çiftçilere canlı hayvan desteği

AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında depremzede çiftçilere canlı hayvan desteğinde bulunuldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden depremzede çiftçilere canlı hayvan desteği

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında depremzede çiftçilere canlı hayvan desteğinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından el birliği ile yaralar sarılıyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ortaklığında depremden etkilenen Gaziantep'te zarar gören üreticilere destek olmak amacıyla bir çalışma başlattı.

Proje kapsamında 200 koyun Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki çiftçilere teslim edildi. Yaşanan yıkımın yaralarını sarmak, canlı hayvan üreticilere destek olmak ve hayvancılığın devamlılığını sağlamak amacıyla toplam 1000 koyun üreticilere hibe edilecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Midyat'ta riskli yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Midyat'ta riskli yapılar yıkılıyor
(Görüntülü) DÜKKANINI KAPATIP, DEPREM BÖLGESİNE GİDEN AFAD GÖNÜLLÜSÜ CANLAR KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜKKANINI KAPATIP, DEPREM BÖLGESİNE GİDEN ...
Dükkanını kapatıp, deprem bölgesine giden AFAD gönüllüsü canlar kurtardı
YEREL HABERLER Dükkanını kapatıp, deprem bölgesine giden AFAD ...
(Görüntülü)AVUKATLARDAN, 134 BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
YEREL HABERLER (Görüntülü)AVUKATLARDAN, 134 BELEDİYE BAŞKANI ...
Avukatlardan, 134 belediye başkanı hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Avukatlardan, 134 belediye başkanı hakkında suç ...
Depremzede öğrenciler, Mardin Artuklu Üniversitesi´nde öğrenim görebilecek
YEREL HABERLER Depremzede öğrenciler, Mardin Artuklu ...
Mardin Artuklu Üniversitesi depremzede öğrencileri özel öğrenci olarak alacak
YEREL HABERLER Mardin Artuklu Üniversitesi depremzede öğrencileri ...
Midyat'ta depremzedelere ilişkin toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Midyat'ta depremzedelere ilişkin toplantı yapıldı
Mardin'de bir kişinin yolda bulduğu para sahibine ulaştırıldı
YEREL HABERLER Mardin'de bir kişinin yolda bulduğu para sahibine ...
Kızıltepe Belediyesi mobil kuaför aracı hizmete başladı
YEREL HABERLER Kızıltepe Belediyesi mobil kuaför aracı hizmete ...
Mardin Valiliğinden KYK yurtlarında depremzedelere yetersiz hizmet iddiasına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Mardin Valiliğinden KYK yurtlarında depremzedelere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.