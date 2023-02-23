Mardin Büyükşehir Belediyesinden depremzede çiftçilere canlı hayvan desteği

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Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında depremzede çiftçilere canlı hayvan desteğinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından el birliği ile yaralar sarılıyor.



Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ortaklığında depremden etkilenen Gaziantep'te zarar gören üreticilere destek olmak amacıyla bir çalışma başlattı.

Proje kapsamında 200 koyun Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki çiftçilere teslim edildi. Yaşanan yıkımın yaralarını sarmak, canlı hayvan üreticilere destek olmak ve hayvancılığın devamlılığını sağlamak amacıyla toplam 1000 koyun üreticilere hibe edilecek.





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