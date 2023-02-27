Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede, çalışmalarla ilgili inceleme yaptı

MARDİN (AA) - Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.



Çalışma yürütülen mahalleleri ziyaret ederek, ilgililerden bilgi alan Tatlıdede, ilçenin dört bir yanında çalışma seferberliğinin devam ettiğini söyledi.



Tatlıdede, "Göreve gelir gelmez herkese eşit hizmet götürme anlayışı içerisinde olduk. Şu an ekiplerimiz gerek merkez gerekse de kırsal mahallelerde hummalı bir çalışma yürütüyor. İlçemizin dört bir yanını daha da güzelleştirmek için çabalıyoruz. Bugün ekip arkadaşlarımızla fen işleri ekiplerimiz tarafından mahallelerimizde yürütülen çalışmaları inceledik. Mahalle ziyaretlerimiz sırasında vatandaşlarımızla da bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinliyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Halkımızın yaşam konforunu artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.







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