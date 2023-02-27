Suriyeli kardeşler bisikletlerinin tamiri için biriktirdikleri parayı depremzedelere bağışladı

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MARDİN (AA) - Mardin’in Midyat ilçesinde yaşayan Suriyeli iki kardeş, bisikletlerini tamir etmek için biriktirdikleri parayı depremzedelere bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım seferberliği devam ediyor.

İlçede yaşayan Suriyeli Ayaz (10) ve Sivan İbrahim (14) kardeşler de bisikletlerini tamir etmek için kumbaralarında biriktirdikleri 30 lira ile temin ettikleri battaniye ve yorganı depremzedelere ulaştırılması için Midyat Belediyesi ekiplerine teslim etti.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sivan İbrahim, gazetecilere, depremzedeler için ellerinden gelen yardımı yapmak istediklerini söyledi.

Kardeşi ile biriktirdikleri parayı depremzedelere bağışlamak istediklerini anlatan İbrahim, "Biz battaniye ve yorgan göndermek için gelmiştik. Ayaz’ın kumbarasındaki parayı da Midyat Belediyesine getirdik." dedi.

Ayaz İbrahim de bisikletinin tamiri için biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdiklerini belirtti.

Midyat Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve deprem bölgesi yardım organizatörü Halil Polat ise Suriye’nin Şam kentinden yaşanan savaş nedeniyle ilçeye göç eden Suriyelilerin de depremzedelere yardımlarda bulunduğunu söyledi.

Bu yardımlar içinde Suriyeli iki kardeşin katkısının da anlamlı olduğunu ifade eden Polat, şunları kaydetti:



"Ayaz bisikletini tamir ettirmek için kumbarasında biriktirdiği 30 lirayı bisikletinin bozuk kalmasını göze alarak deprem bölgesine ulaştırdı. Bununla birlikte kullanılmamış battaniye ve yorganı da bize teslim ettiler. Battaniye üzerinde duygu yüklü bir mesaj paylaşmışlar. Mesajda 'İnşallah bu battaniye sıcaklığı gibi sıcak bir eviniz olur. Ayaz.' ifadesi yer alıyor. Ayaz ve Sivan kardeşleri hassasiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum."

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