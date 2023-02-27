Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Süzen, itfaiye erleriyle bir araya geldi

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından büyük yıkımların yaşandığı Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman’da görev yapan ve şehre dönen İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipleri ziyaret etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 125 personelden oluşan 11 ekip, 2'si arama kurtarma aracı 7 araç ile 11 gün boyunca deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Bu kapsamda 49 kişi enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.



Genel Sekreter Murat Süzen, Birecik ve Nurdağı ilçeleri ile Adıyaman merkezde ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye ekiplerini ziyaret etti. Süzen, çalışmalarda gösterdikleri başarıdan dolayı itfaiye erlerine teşekkür etti.





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