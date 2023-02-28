Mardin'de AK Partili kadınlardan depremzedeler için mutfak seti desteği

MARDİN (AA) - Mardin'de AK Partili kadınlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 110 mutfak seti yardımında bulundu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından "Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti Kampanyası"na AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanlığı tarafından destek verildi.

AK Parti Mardin İl Başkanlığında kadınlar, tencere, tava, çaydanlık, tabak, kase, bardak, çatal, kaşık, saklama kabı, ekmek bıçağı ve sofra bezinin yer aldığı 110 seti afet bölgelerine gönderilmek üzere hazır hale getirdi.

İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin yaşandığı ilk andan itibaren sahada olan kadın kolları teşkilatlarının, özellikle kadınların ve çocukların ihtiyaçlarını tespit ve temin için seferber olduklarını söyledi.

Saha çalışmalarında diğer ihtiyaçlarla birlikte mutfak malzemesi ihtiyacı olduğunun da tespit edildiği aktaran Sancar, "Her bir arkadaşımız, evinde, çeyizinde hiç kullanmadığı mutfak malzemelerini getirdi. Ayrıca her bir arkadaşımız duyarlı esnafımızdan bir set alarak destek oldu. Bu yarayı millet olarak hep birlikte saracağımıza inanıyorum." dedi.

Sancar, kampanyanın devam ettiğini, destek olmak isteyenlerin desteklerini beklediklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.