Artuklu Belediyesinde çalışanlar için ek protokol imzalandı

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MARDİN (AA) - Artuklu Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı.



Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, imza törenine Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Hak-İş Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli, Belediye Meclis Üyeleri ile belediye çalışanları katıldı.

Ek protokolle yüzde 25'lik bir zammın daha yapıldığı bildiren Tatlıdere, her zaman personellerinin yanında olduklarını belirtti.



Tatlıdede, "Geçtiğimiz Ekim ayında bir toplu iş sözleşmesi protokolü imzalamıştık. Ancak gelişen ekonomik nedenlerden dolayı personelimizin refah seviyesini yükseltmek için ortak bir karar alarak ek protokol imzaladık. Daha önce yüzde 65 zam yapmıştık, yapılan ek protokolle yüzde 25'lik zam daha yapıldı. Personellerimize hayırlı uğurlu olsun. Onların emekleri ve çabaları bizim için çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.



Belediye işçileri de ek protokol için teşekkür etti.



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