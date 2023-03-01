Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yunanistan'da iki tren çarpıştı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Cemil Gerdanoğlu (47) yönetimindeki 33 ADE 910 plakalı tır, Artuklu ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Alakuş Üçyol Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 ADG 920 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Hasan Apaki (66) ve Hatice Apaki (62) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan tır sürücüsü Gerdanoğlu ve Mehtap Apaki (32) 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.