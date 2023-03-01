GÜNCELLEME - Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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MARDİN (AA) - Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Cemil Gerdanoğlu (47) yönetimindeki 33 ADE 910 plakalı tır, Artuklu ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Alakuş Üçyol Kavşağı'nda Mehtap Apaki'nin kullandığı 44 ADG 920 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Hasan Apaki (66) ve eşi Hatice Apaki (62) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan tır sürücüsü Gerdanoğlu ve Mehtap Apaki (32), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü Gerdanoğlu'nun, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yaralanan Mehtap Apaki'nin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde öğretmen olduğu, kazada hayatını kaybeden anne ve babasıyla bu kentte 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından Mardin'e geldikleri öğrenildi.



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