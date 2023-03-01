Mardin Artuklu Üniversitesince "ÜNİ-AFAD Projesi" hazırlandı

MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) 81 ilde bulunan 200'ü aşkın üniversitede uygulanmak üzere ÜNİ-AFAD Projesi hazırladı.



Üniversiteden yapılan açıklamada, ÜNİ-AFAD Projesiyle ülkede meydana gelecek olası deprem gibi afetlerde arama kurtarma çalışmaları yapacak, ilk yardım, can kurtarma, psikososyal destek ve sığınakların yönetimi gibi konularda hizmet sunacak nitelikli ekiplerin kurulmasının amaçlandığı bildirildi.



MAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Altunhan koordinatörlüğünde hazırlanan ÜNİ-AFAD Projesinin hayata geçirilmesi ile bütün üniversitelerde arama kurtarma gönüllüsü öğrencilerden AFAD ve diğer profesyonel ekiplerle uyum içinde sahada görev yapacak grupların oluşturulmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, projenin Yükseköğretim Kuruluna sunulacağı, onaylanması halinde projenin bütün üniversitelerde uygulanmasına başlanacağı bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da deprem kuşağında yer alan ülkede yaşanacak olası depremlerde üniversitelerde kurulacak ve eğitilecek genç ekiplerle duruma müdahale edilebilecek şekilde proje hazırlandığını belirterek, ülkede zaman zaman çeşitli doğal afetlerle karşı karşıya kalındığını aktardı.



Özcoşar, sadece ilgili devlet kurumlarının değil tüm kurum ve kişilerin toplumsal bir duyarlılıkla bu süreçte sorumluluk alması gerektiğine işaret ederek, "Üniversiteler ülkenin birikimi ve gücüdür. Bu birikimi ve gücü arama kurtarma çalışmalarında da değerlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.















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