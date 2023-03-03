Nusaybin'de bağımsız atık toplayıcılarına kimlik kartı ve yelek verildi

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MARDİN (AA) - Nusaybin Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde bağımsız atık toplayıcılarına kimlik kartı ve yelek dağıtıldı.



Nusaybin Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne başvuran 16 bağımsız atık toplayıcısına düzenlenen programda kimlik kartı ve yelekleri verildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, programda, geri dönüşümün atık toplayıcıları için ekmek kapısı, ülke için de milli servet olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bu konuda yeni düzenlemeler yaptığını kaydeden Kayabaşı, şöyle konuştu:



"Plastik, kağıt ve metal gibi değerlendirilebilir atıkların toplanmasına çekidüzen getiren ve herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapan vatandaşlarımızla ilgili bir dizi tedbir ve kararlar alındı. Yayımlanan genelge kapsamında sıfır atık bilgi sistemi ile tüm bağımsız atık toplayıcıları kayıt altına alınarak yetkilendiriyor ve çalışma sistemleri düzenleniyor. Genelgesi kapsamında 16 bağımsız atık koplayıcısına kimlik kartları ve yeleklerini verdik."



Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şehmus Biltekin de sıfır atık ve geri dönüşümde yaptıkları projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.



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