AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kılıç, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlediği toplantıda, Türkiye'nin 20 yıllık AK Parti iktidarında her alanda büyük bir değişim yaşandığını ve çok önemli mesafeler alındığını söyledi.

AK Parti iktidarlarının birçok ağır kriz şartlarını ortadan kaldırdığı gibi "asrın felaketi" olarak adlandırılan deprem felaketi nedeniyle milletin üzerindeki bu ağır yükü de kaldıracağını kaydeden Kılıç, yaraların hep birlikte sarılacağını belirtti.

Kılıç, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar büyük bir aşkla yürütmekte olduğum AK Parti Mardin İl Başkanlığı görevimden Genel Merkezimizin takdiri ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile milletvekili aday adayı olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayım. Asırlar öncesinde başlayan bu yolculuk devam ediyor ve devam edecek. Son nefesimizi verdiğimiz ana kadar, makam ve mevki gözetmeden Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın arkasında saf tutarak yolumuza devam edeceğiz."

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