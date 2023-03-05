Mardin'de yaklaşık 1000 araçlık otopark hizmete girdi

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MARDİN (AA) - Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde oluşan trafik yoğunluğunun önlenmesi amacıyla hizmete giren yaklaşık 1000 araç kapasitesine sahip otoparkta incelemelerde bulundu.



Vali Demirtaş beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile vatandaşların hizmetine sunulan otoparkta inceleme yaptı, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan'dan sunulan hizmetle ilgili bilgi aldı.

Şehirde park sorununu gidermek için çalışmaları kararlı bir şekilde yürüttüklerini ifade eden Demirtaş, otopark çalışmalarını şehrin farklı noktalarında da sürdürdüklerini belirtti.



Demirtaş, "Şehrimizin en önemli ihtiyaçlarından biri de otopark. Bu doğrultuda farklı noktalarda otopark projelerimizi yürütüyoruz. Hastane çevresindeki trafiği rahatlatmak ve park sorununu ortadan kaldırmak için yaklaşık 1000 araçlık otoparkı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Hayırlı olsun." dedi.

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