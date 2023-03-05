Mardin'de yaklaşık 1000 araçlık otopark hizmete girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de yaklaşık 1000 araçlık otopark hizmete girdi

AA

Mardin'de yaklaşık 1000 araçlık otopark hizmete girdi

MARDİN (AA) - Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde oluşan trafik yoğunluğunun önlenmesi amacıyla hizmete giren yaklaşık 1000 araç kapasitesine sahip otoparkta incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile vatandaşların hizmetine sunulan otoparkta inceleme yaptı, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan'dan sunulan hizmetle ilgili bilgi aldı.

Şehirde park sorununu gidermek için çalışmaları kararlı bir şekilde yürüttüklerini ifade eden Demirtaş, otopark çalışmalarını şehrin farklı noktalarında da sürdürdüklerini belirtti.

Demirtaş, "Şehrimizin en önemli ihtiyaçlarından biri de otopark. Bu doğrultuda farklı noktalarda otopark projelerimizi yürütüyoruz. Hastane çevresindeki trafiği rahatlatmak ve park sorununu ortadan kaldırmak için yaklaşık 1000 araçlık otoparkı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Hayırlı olsun." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin Valiliği'nden kuvvetli fırtına ve toz taşınımı uyarısı
YEREL HABERLER Mardin Valiliği'nden kuvvetli fırtına ve toz taşınımı ...
Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Selman hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Selman hayatını ...
Mardin'de toz taşınımı günlük yaşamı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Mardin'de toz taşınımı günlük yaşamı olumsuz etkiledi
AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti
YEREL HABERLER AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, milletvekili aday ...
Nusaybin'de bağımsız atık toplayıcılarına kimlik kartı ve yelek verildi
YEREL HABERLER Nusaybin'de bağımsız atık toplayıcılarına kimlik ...
Mardin'de otomobilin çarptığı çocuk öldü
YEREL HABERLER Mardin'de otomobilin çarptığı çocuk öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.