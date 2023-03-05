Mardin Valisi Demirtaş, yapımı tamamlanma aşamasına gelen tekstil atölyelerini inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Valisi Demirtaş, yapımı tamamlanma aşamasına gelen tekstil atölyelerini inceledi

AA

Mardin Valisi Demirtaş, yapımı tamamlanma aşamasına gelen tekstil atölyelerini inceledi

MARDİN (AA) - Vali Mahmut Demirtaş, Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanma aşamasına gelinen tekstil atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Gençlerin istihdamına yönelik etkin politikalar geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla kentte yürütülen "Tekstil Atölyeleri Projesi"nde Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesinde 5 tekstil atölyesinin yapımında sona gelindi.

1400 kişinin istihdam edilmesi hedeflenen atölyelerde inceleme yapan Vali Demirtaş, kentin tekstil ve hazır giyim sektörünün kalbinin attığı duraklardan biri olacağını belirtti.

Şehrin tekstil ve hazır giyim sektöründeki üretim ve istihdam payını daha da artıracak atölyelerin bitme aşamasına geldiğini dile getiren Demirtaş, şunları kaydetti:

"Devletimizin sağladığı destekler ve teşvik uygulamaları sayesinde Mardin yatırımcılar için cazibeli bir şehir konumunda bulunuyor. Mardin'imiz ülkemize un, bulgur ve makarna ihracatıyla katkı sunan bir şehir olarak ön plana çıkıyor. Şehrimize kazandıracağımız tekstil atölyeleriyle birlikte artık tekstil ve hazır giyim sektörüyle de önemli bir konuma gelecektir. 2. Organize Sanayi Bölgemizde istihdama katkı sağlayacak 4 tekstil atölyesinde inşaat çalışmaları tamamlanırken, 10 bin metrekarelik atölyede de çalışmalarda sona doğru gelindi. Gençlerimize istihdam kapısı olacak atölyelerde üretimin en kısa sürede başlaması için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kadim şehrimize hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de yaklaşık 1000 araçlık otopark hizmete girdi
YEREL HABERLER Mardin'de yaklaşık 1000 araçlık otopark hizmete girdi
Mardin Valiliği'nden kuvvetli fırtına ve toz taşınımı uyarısı
YEREL HABERLER Mardin Valiliği'nden kuvvetli fırtına ve toz taşınımı ...
Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Selman hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Selman hayatını ...
Mardin'de toz taşınımı günlük yaşamı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Mardin'de toz taşınımı günlük yaşamı olumsuz etkiledi
AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti
YEREL HABERLER AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, milletvekili aday ...
Nusaybin'de bağımsız atık toplayıcılarına kimlik kartı ve yelek verildi
YEREL HABERLER Nusaybin'de bağımsız atık toplayıcılarına kimlik ...
Mardin'de otomobilin çarptığı çocuk öldü
YEREL HABERLER Mardin'de otomobilin çarptığı çocuk öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.