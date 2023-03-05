Mardin Valisi Demirtaş, yapımı tamamlanma aşamasına gelen tekstil atölyelerini inceledi

MARDİN (AA) - Vali Mahmut Demirtaş, Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanma aşamasına gelinen tekstil atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Gençlerin istihdamına yönelik etkin politikalar geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla kentte yürütülen "Tekstil Atölyeleri Projesi"nde Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesinde 5 tekstil atölyesinin yapımında sona gelindi.



1400 kişinin istihdam edilmesi hedeflenen atölyelerde inceleme yapan Vali Demirtaş, kentin tekstil ve hazır giyim sektörünün kalbinin attığı duraklardan biri olacağını belirtti.

Şehrin tekstil ve hazır giyim sektöründeki üretim ve istihdam payını daha da artıracak atölyelerin bitme aşamasına geldiğini dile getiren Demirtaş, şunları kaydetti:



"Devletimizin sağladığı destekler ve teşvik uygulamaları sayesinde Mardin yatırımcılar için cazibeli bir şehir konumunda bulunuyor. Mardin'imiz ülkemize un, bulgur ve makarna ihracatıyla katkı sunan bir şehir olarak ön plana çıkıyor. Şehrimize kazandıracağımız tekstil atölyeleriyle birlikte artık tekstil ve hazır giyim sektörüyle de önemli bir konuma gelecektir. 2. Organize Sanayi Bölgemizde istihdama katkı sağlayacak 4 tekstil atölyesinde inşaat çalışmaları tamamlanırken, 10 bin metrekarelik atölyede de çalışmalarda sona doğru gelindi. Gençlerimize istihdam kapısı olacak atölyelerde üretimin en kısa sürede başlaması için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kadim şehrimize hayırlı olsun."

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