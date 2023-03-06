Mardin Valisi Demirtaş, kentteki sağlık yatırımlarını inceledi

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MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, sağlık yatırımlarını yerinde inceleyerek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Vali Demirtaş, ilk olarak temeli atılan Kızıltepe Devlet Hastanesi 110 yataklı ek hizmet binasında incelemede bulundu.

Ek hizmet binası inşa çalışmalarının başlamasının ardından oluşan otopark sorununun giderilmesi amacıyla planlanan yeni otoparkta inceleme yapan Demirtaş, ilgililerle görüştü.

Vali Demirtaş, daha sonra Artuklu Üniversitesi kampüsünde inşa edilecek 750 yataklı Mardin Şehir Hastanesi alanını gezdi.

Burada açıklamalarda bulunan Demirtaş, hizmetin en iyisini hak eden kentin sağlık yapısına güç katacak projeler üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Planlanan sağlık yatırımlarının tamamlanmasıyla Mardin'in sağlık turizmi alanında bölgenin gözdesi haline geleceğini belirten Vali Demirtaş, şöyle dedi:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde devletimizin eğitimden spora, sosyal hizmetten turizme, tarımdan ulaşıma, altyapıdan sağlığa ve istihdama yönelik şehrimizde çok önemli yatırımları var. Sağlık Bakanlığımızın ilimiz genelinde yürütülen yatırımlarına Mardin Şehir Hastanesi ve Kızıltepe Devlet Hastanesi ek hizmet binası da dahil edildi. Bu sağlık yatırımları tamamlandığında vatandaşlarımıza daha etkin ve verimli hizmet verilmesinin yanı sıra sağlık alanında bölgede gözde bir şehrimiz olacak. Sağlık yatırımlarımız Mardin'imize hayırlı olsun."

Vali Demirtaş'a Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Kızıltepe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serdar Kalkan ve diğer ilgililer eşlik etti.

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