Mardin Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, 7.7 ve 7.6'lık depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ile Hatay'ın İskenderun ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor.



Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, depremzede vatandaşlara erzak dağıtımının yanı sıra çadır kurma çalışmalarına da destek veriyor.



Hatay'ın İskenderun ilçesinde ise MARSU'ya bağlı ekipler, depremzede vatandaşlar için kurulan konteynırlara içme suyu ve kanalizasyon bağlantılarının bir an önce bitmesi için çalışmalarına hızla devam ediyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Adıyaman merkezde yürütülen çalışmalar kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar, ekmek, içme suyu, battaniye, giysi, bebek maması, hijyen seti, süt, soba ve gıda olmak üzere 11 tır ile 1 kamyon insani yardım gönderdi. Belediye ayrıca, 1 mobil mutfak, 3 mobil akaryakıt aracı, 9 binek aracı, 3 kurtarma aracı, 8 lowbed, 5 minibüs, 1 loder, 15 aksavatör, 7 kamyon ve 33 pikap görevlendirdi.

501 personelin görevlendirildiği bölgede, 54 enkazda arama kurtarma çalışması yapılırken yaklaşık 60 canın yaşama tutunması sağlandı.

Canlı hayvan üreticilerine ise 1000 koyun ile 204 ton saman desteğinde bulunuldu.





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