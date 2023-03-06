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Mardin'de minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

AA

Mardin'de minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 DU 897 plakalı minibüs, Mardin-Diyarbakır kara yolu Sultanköy Mahallesi mevkisinde 34 LU 7822 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Nazmi (41), Elanur (18), Behiye (39), İlknur (12), Şuranur (9), Berra Kaya (5) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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