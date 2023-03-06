Mardin'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 otomobil, hafif ticari araç ve kamyonetin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 DL 002 ve 48 BY 189 plakalı otomobiller ile 47 ABN 39 plakalı hafif ticari araç ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Artuklu-Kızıltepe kara yolu Sayın Kışlası önünde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



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