Mardin'de kadınlara yönelik okuma yazma kursları

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik okuma yazma kursları açtı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Mesleki Eğitim Merkezinde (MARMEK) her yaştan kadınlar okuma yazma kurslarına katılım sağlayarak okuma yazma öğreniyor.

Kurslarda, yazma teknikleri, dili doğru kullanma, okuma becerilerini geliştirme, yaşam becerilerinde aile içi iletişim ve çevre temizlik gibi eğitimler veriliyor.



Okuma yazma kurslarıyla okur yazar seviyesinin yükselmesi, zengin bilgi ve kültür birlikteliğinin oluşması amaçlanıyor.



Kurslarının sonunda başarılı olan kursiyerlere Artuklu Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde sertifika veriliyor.







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