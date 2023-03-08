Mardin'de depremzede çocuklar Trafik Parkı'nda eğitim aldı

MARDİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Mardin'e gelen çocuklar için Trafik Eğitim Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından kente gelen ve burada çeşitli öğrenci yurdu, kamu misafirhaneleri ve evlerde misafir edilen çocuklarının moral bulması için düzenlenen programa katılan Vali Mahmut Demirtaş çocuklarla görüştü.

Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukları depremin etkisinden kurtarmak amacıyla her gün farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Çocukları her türlü tehlikeden korumaları gerektiğini vurgulayan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Sadece okullara giden 3 bin 500 çocuğumuz var. 32 bin civarında vatandaşımızın gelip Mardin'e yerleştiğini görüyoruz. Yurtlarda, misafirhaneler ve evlerde kalıyorlar. Vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Problemlerini ve sıkıntılarını arkadaşlarımızla birlikte aşamaya çalışıyoruz. Şu anda ciddi anlamda bir sıkıntılarının da olduğunu sanmıyorum."

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve Artuklu Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan da katıldı.

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