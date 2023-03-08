Mardin'de depremzedelere yardım için kermes düzenlendi

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MARDİN (AA) - Mardin'de geliri depremzedeler için kullanılmak üzere kadınların el ürünlerinin ve yöresel lezzetlerinin satışa sunulduğu kermes düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kermes açıldı.

Belediyelerin ve kadın sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği kermes kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda stant kuruldu.

Kadınların ürettikleri gıda, giyim, resim ve el ürünlerini satışa çıkardıkları kermesten elde edilen gelirin tamamı, deprem bölgesine gönderilecek.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.



Depremlerin ardından Mardinlilerin depremzedeler için seferber olduğunu anımsatan Demirtaş, "Kadınlarımız deprem bölgesine yardımda bulunmak için evlerinde yaptığı yemekler ve kıyafetleri satarak yardımda bulunacak. Böyle zor sıkıntılı bir günde dayanışma içinde olmaları bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Emekleri için tüm kadınlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kermese katkıda bulunan resim öğretmeni Sultan Dilber de depremzedelere yardım kapsamında yaptıkları resimleri satışa sunduklarını, ülke olarak bu zor durumdan el birliğiyle kalkacaklarını söyledi.













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