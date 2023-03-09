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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Gençlik Merkezi müzik atölyesinde 6 alanda eğitim veriliyor

AA

Mardin Gençlik Merkezi müzik atölyesinde 6 alanda eğitim veriliyor

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi müzik atölyesinde darbuka, erbane, bendir, bağlama, gitar ve piyano olmak üzere 6 alanda eğitim veriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler temel davranış, beceri kavraması ve uygulaması, müzikal gelişimi sağlamada sorumluluk bilinci kazanmak ve temel müzik teorisiyle nota okuma seviyesi üzerine eğitimler alıyor.

Güzel sanatlar fakültesine hazırlık için açılan kurslarda eğitimler bireysel ve grup halinde veriliyor. Özellikle sınav ve okul stresini en aza indirip kendini rahat hissetmelerini sağlayan bu eğitimlerle öğrencilerin daha girişken bir yaşam sürmeleri amaçlanıyor.

Merkezde son altı ayda müzik atölyesinde verilen kurslar kapsamında 1155 öğrenciden 985 öğrenci sertifika aldı.

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