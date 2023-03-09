Mardin'de yüzde 50 hibe ile çiftçilere yem dağıtıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de hayvan üreticilerine destek amacıyla yüzde 50 hibe ile 3 bin ton süt yemi dağıttı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretimi artırmak amacıyla Yeterli Beslendim, Verimim Arttı; Dengeli Beslendim, Kalitem Arttı Projesi’ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın katılımlarıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen program ile kent genelindeki 1645 işletmede, yaklaşık 10 bin büyükbaş ve yaklaşık 100 bin küçükbaşın yem ihtiyacını karşılamaya yönelik 3 bin ton süt yemi dağıtımı gerçekleştirildi.

Vali Demirtaş, programda, depremin ardından devlet, millet el ele vererek sıkıntıları ve yaraları sarmaya başladıklarını belirterek, deprem nedeniyle Mardin'e gelen yaklaşık 35 bin kişiyi evlerde, yurtlarda, misafirhanelerde barındırarak ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.



Hayırlı bir projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:



"Bugüne kadar 29 proje gerçekleştirdik. Bunun çiftçilerimize katkısı yaklaşık 145 milyon lira civarında. Bunun yarısından fazlasını Büyükşehir Belediyesi olarak karşıladık. Mardin'imizde 75 bine yakın büyükbaş ve 1 milyona yakında küçükbaş hayvan var. Bizim mutlaka hayvan sayısını artırmamız gerekiyor. Tarım alanlarımız çok geniş, dağlarımız ve meralarımız var. Buraların boş kalmaması lazım. Hepimizin üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunmamız lazım. Çiftçilerimizin yükünü hafifletmek adına 3 bin ton yemi çiftçilerimize ve köylülerimize dağıtacağız. Hem et üretimine hem de süt üretimine büyük katkısı olacak. İnşallah ekonomiye ciddi bir katkı sağlayacağız. Projenin hazırlanmasından emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."





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