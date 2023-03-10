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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'in tarihi dokusunu bozan 5 katlı betonarme binanın yıkımına başlandı

AA

Mardin'in tarihi dokusunu bozan 5 katlı betonarme binanın yıkımına başlandı

MARDİN (AA) - Mardin'in mimari yapısının ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında 5 katlı betonarme binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, kentin tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde ilk etapta belirlenen 240 betonarme binanın yıkım çalışması sürüyor.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Yenikapı Mahallesi Yeniyol Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada yıkım çalışmalarını başlattı.

Güvenlik önlemlerinin ardından ekiplerin yıkım çalışmasını izleyen Demirtaş, sit alanında yıkılması planlanan diğer betonarme yapıları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Demirtaş, bugüne kadar ilk etapta belirlenen 240 betonarme binadan 180'ini yıktıklarını söyledi.

Tarihi kentin betonarme binalarından arındırılmasıyla gerçek değerinin ortaya çıkacağının kaydeden Demirtaş, şöyle dedi:

"Yaklaşık 5 bin 500 metrekare kapalı alanı olan 20 dairenin olduğu bir bina. Binaları yıkmaya devam edeceğiz. Sit alanı içerisindeki bütün betonarme binaları yıkmayı düşünüyoruz. Buranın bir cazibe merkezi, bir turizm merkezi olduğunu herkes en yakın zamanda daha güzel bir şekilde görecek."

- "Bine yakın bina var, bunların tamamını yıkmayı amaçlıyoruz"

Sit alanında yıkılması gereken bine yakın bina bulunduğunu aktaran Demirtaş, yıkım kararı için çalışmaların yapıldığını belirtti.

Geçmişteki tarihi kültürüne uygun bir Mardin'i ortaya çıkaracaklarına dikkati çeken Demirtaş, "Geçmişteki fotoğraflarına bakarsanız bugünkü Mardin ile 2 sene önceki Mardin arasında çok büyük bir fark olduğunu göreceksiniz. Çünkü 180'e yakın bina yıktık. Bine yakın bina var, bunların tamamını yıkmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın önemli desteklerinin olduğunu anlatan Demirtaş, son 2 yılda yıkımı yapılan binalara ilişkin 18 milyon lira bakanlık olmak üzere toplam 29 milyon lirayı aşkın ödeme yapıldığını sözlerine ekledi.




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