Mardin'de toprak koruma kurulu toplantısı yapıldı

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MARDİN (AA) - Mardin İl Toprak Koruma Kurulu toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında yapıldı.

Mardin'de verimli toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin verimli kullanılması ve toprağın planlı kullanımının sağlanması amacıyla düzenlenen toplantı, Valilik Dara Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Demirtaş, toplantıda Mezopotamya'nın verimli topraklarına dikkat çekerek, şöyle konuştu:



"İlimizde, Mezopotamya ovasında bulunan tarım arazileri ülkenin tarımsal üretimine büyük katkı sunuyor. Ülkemizin buğday ihtiyacı başta olmak üzere arpa, mercimek ve mısır gibi önemli hububat ürünleri ihtiyacının karşılandığı Mardin'imizde tarım arazilerinin korumak hepimizin öncellikli görevi. Sahip olduğumuz bereketli ovamızın tarım arazilerini korumanın yanında aynı zamanda gelecek nesillere yeşil, sağlıklı, daha yaşanabilir bir Mardin bırakmak için yeşil alanlarımızı da korumalıyız."

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Yenigün ve diğer ilgililer katıldı.

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