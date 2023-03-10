Mardin'de depremzedelere yönelik destekler devam ediyor

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MARDİN (AA) - Mardin'de "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen ailelere yönelik destekler sürüyor.

Aralarında Suriye, Katar ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu iş insanları, Mardin'e yerleşen Türk ve Suriyeli ailelere dağıtılmak üzere 450 yardım kolisi, 150 hijyen paketi, 150 yetim çocuk için giyecek ve elbise gönderdi.

Mardin'e gönderilen yardımlar Yetimler Vakfı, Umut Kervanı Derneği ve Reyhan Derneği üzerinden depremzede ailelere dağıtıldı.

Yetimler Vakfı Mardin Sorumlusu Hadi Çakar, işadamlarına teşekkür etti.



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