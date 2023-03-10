Mardin'de tarihi cami ve medreseler aydınlatılacak

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, cami ve medreseler aydınlatılacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihe tanıklık ederek taşların dile geldiği, dar sokakları, camileri, medreseleri, kiliseleri, abbaraları ile tarihin mimari yapısını geleceğe taşıyan kadim kentin siluetine etki eden yapıların aydınlatılması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, merkez Artuklu ilçesi kentsel sit alanında bulunan Şeyh Çabuk, Latifiye, Şeyh Abdulaziz, Reyhaniye, Necmettin, Ulu Cami ve Kasımiye Medresesi gibi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan tarihi yapıların geceleri de aydınlatılması kentin turizmine katkı sağlayacak.

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