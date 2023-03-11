Nusaybin'de Kıbrıs gazisi Şihmus Özçelik 69 yaşında vefat etti

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MARDİN (AA) - Nusaybin ilçesinde 69 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Şihmus Özçelik'in cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Özçelik'in naaşı kırsal Tepeüstü Mahallesine getirildi.



İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal tarafından kılınan cenaze namazından sonra Özçelik cenazesi, Tepeüstü Mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Fatih Dağhan Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mustafa Gezer, İlçe Emniyet Müdürü Erhan Koç, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, MHP İlçe Başkanı Bedrettin Aslan ve Özçelik'in yakınları katıldı.



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