İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

AA

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

DİYARBAKIR (AA) - Mardin, Batman ve Siirt'te, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Noter Cevdet Altun Ortaokulu öğrencilerinin oratoryo gösterisinin ardından İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile kurum temsilcileri katıldı.

- Batman

Batman Kültür ve Turizm İl Müdürlüğündeki konferans salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda Batman Lisesinde öğretmen Abdülhamit Baran, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında lise kategorisinde birinci olan öğrenci Nubahar Kaçak, marşın bir bölümünü okudu.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler oratoryo gösterisi sundu.

Program, seslendirilen türküler ve okunan şiirlerin ardından sona erdi.

Programa, Batman vali yardımcıları Kadir Kılıç ve Murtaza Ersöz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Siirt

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili slayt gösteriminin ardından Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu oratoryo gösterisi sunuldu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci ve kurum müdürleri katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nusaybin´de TIR´ın sıkıştırdığı otomobile bariyer ok gibi saplandı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Nusaybin´de TIR´ın sıkıştırdığı otomobile bariyer ok ...
Nusaybin'de Kıbrıs gazisi Şihmus Özçelik 69 yaşında vefat etti
YEREL HABERLER Nusaybin'de Kıbrıs gazisi Şihmus Özçelik 69 yaşında ...
Prof. Dr. Eraslan'dan ebeveynlere uyarı: Çocuklar, bir meta olarak kullanılmamalı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Eraslan'dan ebeveynlere uyarı: Çocuklar, ...
Mardin'de tarihi cami ve medreseler aydınlatılacak
YEREL HABERLER Mardin'de tarihi cami ve medreseler aydınlatılacak
Mardin'de depremzedelere yönelik destekler devam ediyor
YEREL HABERLER Mardin'de depremzedelere yönelik destekler devam ...
Mardin'de "Deprem ve Teknolojik Önlemler" semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Mardin'de "Deprem ve Teknolojik Önlemler" semineri ...
Mardin'de 5 katlı betonarme bina yıkılıyor
YEREL HABERLER Mardin'de 5 katlı betonarme bina yıkılıyor
Mardin'de toprak koruma kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Mardin'de toprak koruma kurulu toplantısı yapıldı
Mardin'in tarihi dokusunu bozan 5 katlı betonarme binanın yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Mardin'in tarihi dokusunu bozan 5 katlı betonarme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.