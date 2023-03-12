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DİYARBAKIR (AA) - Mardin, Batman ve Siirt'te, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Noter Cevdet Altun Ortaokulu öğrencilerinin oratoryo gösterisinin ardından İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile kurum temsilcileri katıldı.

- Batman

Batman Kültür ve Turizm İl Müdürlüğündeki konferans salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda Batman Lisesinde öğretmen Abdülhamit Baran, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında lise kategorisinde birinci olan öğrenci Nubahar Kaçak, marşın bir bölümünü okudu.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler oratoryo gösterisi sundu.

Program, seslendirilen türküler ve okunan şiirlerin ardından sona erdi.

Programa, Batman vali yardımcıları Kadir Kılıç ve Murtaza Ersöz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Siirt

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili slayt gösteriminin ardından Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu oratoryo gösterisi sunuldu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci ve kurum müdürleri katıldı.









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