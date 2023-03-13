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İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

AA

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Mili İrade İlk ve Ortaokulunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda Midyat Fen Lisesi öğrencilerince "Milletin Sesi Mehmet Akif" temalı oratoryo gösterimi ile "İstiklal Marşı" temalı sinevizyon sunumu yapıldı.

İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren Midyat Anadolu Lisesi öğrencisi Esra Akbaş, marşı okudu.

Midyat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin "Cephe Gerisinde Akif'in Sesi" adlı tiyatro gösteriminin ardından Kaymakam Ahmet Solmaz, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Programa, Midyat Garnizon Komutanı Kurmay Albay Nuri Işık, Belediye Başkan Vekili Şehmus Tural, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ile kurum temsilcileri katıldı.


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