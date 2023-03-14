Midyat Belediyesinden çorba ikramı

MARDİN (AA) - Midyat Belediyesi, ikram aracıyla sıcak çorba dağıtımı yapılıyor.
Midyat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hafta içi her gün farklı lezzetler sunacak olan ikram aracının bardakta çorba hizmetiyle vatandaşlar güne daha sağlıklı ve zinde başlayacak.
Midyat Devlet Hastanesi önünde dağıtılan sıcak çorba, kahvaltı yapamayanların imdadına yetişiyor.
Çorba dağıtımına Belediye Başkan Vekili Şehmuz Tural, Başkan Yardımcıları Abdurrahim Çelik, Masum Cengiz ve belediye personeli katıldı.