Savur'da Dereiçi köyü turizme kazandırılacak

MARDİN (AA) - Savur ilçesinde Dereiçi köyünün turizme kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.



Savur Belediyesince "Dereiçi Turizme Kazandırılıyor" projesi kapsamında alt ve üst yapı, aydınlatma ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başlanıldı.



Çalışmaları inceleyen Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Kaya, "Alt yapının inşası ile başlayacak olan çalışmalar daha sonra üst yapı ve restorasyon çalışmaları ile devam edecek. Bu kapsamlı proje ile köyün turizme kazandırılması ve korunması planlanmaktadır." dedi.

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