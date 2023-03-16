Savur'da "İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma" yarışması düzenlendi

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MARDİN (AA) - Savur ilçesinde "İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma" yarışması yapıldı.

Savur Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla düzenlenen yarışmada, öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda 2 kategoride yapılan yarışmada, Fuat Demir İlköğretim Okulu öğrencisi Ali İmran Kaymaz ile Üçkavak Anaokulu öğrencisi Hümeyra Sili birinci oldu.

Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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