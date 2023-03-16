Midyat'ta Koruma Kurulu toplandı

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MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.



Denetimli Serbestlik İlçe Müdürlüğü salonunda Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah başkanlığında yapılan toplantıda, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar görüşüldü.



Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Midyat Açık ve Kapalı Cezaevi Müdürü Nayim Okan, Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Kurnaz, İlçe Gençlik Spor Müdürü Hüseyin Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, İlçe Sağlık Müdürü Sertaç Çelebi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Kurnaz, Ziraat Bankası Müdürü Mahmut Yorulmaz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Selim Yıldız ve Türkiye Kızılay Midyat Şube Başkanı Murat Aykat katıldı.



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