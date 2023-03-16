Mardin'de dereye düşen 11 yaşındaki çocuk kayboldu

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MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dereye düşen 11 yaşındaki çocuğun bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Çatalca Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Fatma Sezer mahalleden geçen Cırcıp Deresi'ne düştü.

Sağanak nedeniyle debisi yükselen derede, bir süre sürüklenen Sezer kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin, çocuğu arama kurtarma çalışması sürüyor.





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