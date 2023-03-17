Mardin'de dereye düşen 11 yaşındaki çocuk aranıyor

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MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dereye düşen 11 yaşındaki çocuğun bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Dün Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Çatalca Mahallesi ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Saraççeşme Mahallesi'nden geçen Cırcıp Deresi'ne düşen Fatma Sezer'in bulunması için çalışmalar sürüyor.

Saraççeşme Mahallesi'ne bağlı Boncuklu mezrasında yaşadığı öğrenilen çocuğun bulunması için Mardin ve Sakarya AFAD ekipleri su üstünde, JAK ve AKUT dalgıç ekipleri de su altında çalışma yürütüyor.

Dün sağanak nedeniyle debisi yükselen dereye düşen Fatma, bir süre sürüklendikten sonra kaybolmuştu.

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