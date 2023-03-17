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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de dereye düşen 11 yaşındaki çocuk aranıyor

AA

Mardin'de dereye düşen 11 yaşındaki çocuk aranıyor

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dereye düşen 11 yaşındaki çocuğun bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Dün Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Çatalca Mahallesi ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Saraççeşme Mahallesi'nden geçen Cırcıp Deresi'ne düşen Fatma Sezer'in bulunması için çalışmalar sürüyor.

Saraççeşme Mahallesi'ne bağlı Boncuklu mezrasında yaşadığı öğrenilen çocuğun bulunması için Mardin ve Sakarya AFAD ekipleri su üstünde, JAK ve AKUT dalgıç ekipleri de su altında çalışma yürütüyor.

Dün sağanak nedeniyle debisi yükselen dereye düşen Fatma, bir süre sürüklendikten sonra kaybolmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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