Mardin'de Gençlik Merkezinde atölye çalışmaları başladı

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde, Mardin Bilişim Teknolojileri Okulu Projesi kapsamında 4 farklı atölye ile eğitimlerine başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Mardin Gençlik Merkezi, gençlerin kişisel gelişimlerini ve kapasitelerini arttırmak, geleceğin mesleklerine hazırlamak amacıyla yeni kurs ve atölyelerle gençlere yönelik eğitimlerine devam ediyor.

DİKA desteğiyle Sogep 2022 programı kapsamında Mardin Gençlik Merkezinde yürütülen proje ile Yazılım ve Programlama, Teknik Tasarım ve Mimarlık, Elektrik ve Elektronik ve Yeşil Bilişim atölyeleri kuruldu.

Atölyelerle öğrencilere geleceğin mesleklerine yönelik eğitimler verilmesi amaçlanıyor. Atölyelerde, eğitim vermek için kayıtlar alınmaya başladı. Eğitimler temel ve orta seviyede olacak.

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