Mardin'de Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplandı

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında, 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Acil Çağrı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı olarak vatandaşlara sunulması için ilgili kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve devamlılığını sağlamak amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Valilik Dara Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Demirtaş, toplantıda, gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarıyla Mardin'de geçen yıl ocak ayında yüzde 88,66 oranında olan asılsız çağrının aralık ayında yüzde 67,38'e düşmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Acil çağrı hizmetlerinin, hayat kurtaran önemli bir hizmet olduğunu kaydeden Demirtaş, şöyle devam etti:



"İnsan hayatını kurtarmak için dakikalar, hatta saniyeler bile önemlidir. Bu nedenle, acil çağrı hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde sunulabilmesi için tüm kurumlarımızın koordinasyon içinde çalışması gerekiyor. Asılsız veya gereksiz çağrıların yapılması, bu hizmetin verimliliğini ve etkinliğini azalttığı gibi gerçek vakalara ulaşma konusunda da zaman kaybına neden oluyor. Asılsız çağrılar konusu ciddi bir sorundur. Bu nedenle, toplum olarak bu konuda bilinçli olmalı ve acil çağrı merkezini doğru kullanmalıyız."



Toplantıya, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Seydaoğlu ile diğer ilgililer katıldı.

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