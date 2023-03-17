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MARDİN (AA) - Mardin'de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitler ve deprem ve selde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde cuma namazı öncesi mevlit programı düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ve din görevlileri tarafından okunan mevlidin ardından şehit ile afetlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Programın ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Belediyesi ekipleri, cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Programa, Vali Mahmut Demirtaş, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, kamu kurum ve kuruluşlar ile siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





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